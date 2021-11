Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : collaboration 5G avec Keysight Technologies information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 12:16









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce une collaboration avec Keysight Technologies, l'un des principaux fournisseurs de solutions 5G, afin de mobiliser la technologie 5G dans le cadre des communications critiques pour l'aérospatiale et la défense. Les sociétés travaillent notamment activement autour d'un banc d'essai 5G utilisé pour faire progresser les capacités 5G dans de multiples applications. 'Les plates-formes de test 5G de bout en bout de Keysight, largement utilisées dans le commerce, offrent une opportunité de développer des solutions personnalisées qui répondent aux exigences strictes de l'industrie de la défense', a déclaré Dan Rice, vice-président des programmes 5G.MIL chez Lockheed Martin.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE -0.17%