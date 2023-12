Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: changements dans l'organigramme du groupe information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 16:24









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé que son conseil d'administration avait élu Maria Ricciardone au poste de vice-présidente chargée de la trésorerie et des relations avec les investisseurs, à compter du 1er janvier 2024.



Maria Ricciardone dirigera les activités bancaires mondiales de la société, y compris les opérations de trésorerie mondiales, les marchés des changes et des capitaux, les relations avec les agences de notation, la planification du capital et la gestion des risques.



Elle succédera ainsi à Evan Scott, ce dernier, jusqu'alors trésorier, ayant été nommé directeur financier de la division Missiles et Contrôle des tirs ( MFC) à compter du 1er janvier 2024.



Evan Scott succédera à Charles Hubbs, qui, après plus de 40 ans de service, a annoncé son intention de prendre sa retraite. Charles Hubbs occupera un rôle de conseiller stratégique jusqu'à son départ fin 2024.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.38%