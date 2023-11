Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: avancée dans les capteurs en orbite information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin s'apprête à lancer prochainement un démonstrateur de charge utile d'antenne à balayage électronique (ESA) à large bande unique.



Pour l'entreprise, il s'agit de présenter ses avancées dans une technologie de pointe permettant d'accomplir plus rapidement des missions une fois en orbite.



Basé sur une conception 'innovante et exclusive', ce nouveau capteur pourra être calibré 'en une fraction du temps nécessaire aux capteurs traditionnels en orbite'. Pour rappel, historiquement, des mois peuvent être nécessaires pour mettre sous tension, calibrer et rendre les capteurs opérationnels.



Cette technologie est cruciale pour les futures architectures de télédétection, assure Lockheed.



'Les besoins de mission et le tempo opérationnel de nos clients ont considérablement augmenté', ajoute Maria Demaree, vice-présidente et directrice générale de la division National Security Space chez Lockheed Martin Space.



Le démonstrateur de charge utile devrait être lancé en décembre à bord d'une fusée Alpha de Firefly Aerospace dans le cadre de l'accord avec Lockheed Martin annoncé en juin.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -1.40%