Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: augmentation des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Lockheed Martin fait part d'une autorisation de rachat d'actions de 14 milliards de dollars supplémentaire, accompagnant un dividende trimestriel récemment augmenté de 7% à trois dollars par action.



Sur son troisième trimestre, le constructeur aéronautique et de défense a engrangé un bénéfice net ajusté de 1,82 milliard de dollars, soit un BPA en croissance de 4% à 6,87 dollars, pour des revenus en progression de 4% à 16,6 milliards.



Revendiquant une augmentation du carnet de commandes à 140 milliards de dollars, Lockheed Martin confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2022 d'un BPA de l'ordre de 21,55 dollars, ainsi que de revenus d'environ 65,25 milliards de dollars.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +2.00%