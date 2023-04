Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: attribue 491 M$ de contrats à BAE Systems information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier avoir reçu 491 millions de dollars de contrats de la part de Lockheed Martin afin de produire des systèmes de guerre électronique (EW), baptisés Block 4, destinés à équiper le lot 17 des avions de chasse F-35 Lightning II.



' Les puissants systèmes Block 4 accéléreront la fourniture de capacités EW avancées aux combattants en combinant du matériel adaptable et des mises à jour logicielles incrémentielles ', indique BAE Systems.



'Le système Block 4 EW offrira une meilleure connaissance de la situation, une capacité de survie améliorée et des capacités accrues pour contrer les menaces modernes, et pourra être mis à niveau pour faire face à l'évolution des menaces', précise Lisa Aucoin, vice-présidente des solutions F-35 chez BAE Systems.





