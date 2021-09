Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : ajustements de la production du F-35 information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 16:33









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que son équipe industrielle a convenu d'une nouvelle base de production du F-35 avec le F-35 Joint Program Office (JPO) afin d'assurer la stabilité du processus de production et de récupérer le déficit de production dû à la pandémie. L'accord prévoit désormais la livraison de 133 à 139 avions en 2021, de 151 à 153 appareils en 2022 puis de 156 avions à partir de 2023. A ce jour, plus de 700 F-35 ont été livrés et opèrent à partir de 21 bases à travers le monde, précise l'avionneur.

