Lockheed Martin: accord stratégique avec General Dynamics

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et General Dynamics ont signé un accord stratégique pour produire des moteurs à propergol solide, visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement domestique en matière de défense.



Ce partenariat permettra d'accélérer la production de solutions essentielles, comme les moteurs pour le système de lance-roquettes multiple guidé (GMLRS), avec un début prévu en 2025 à l'usine General Dynamics de Camden, Arkansas.



L'accord reflète l'engagement des deux entreprises à améliorer la résilience de la base industrielle de défense et à soutenir les capacités critiques pour les forces armées.





