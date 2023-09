Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: accord en Pologne sur 486 véhicules Homar-A information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir signé un accord-cadre avec l'Agence de l'armement du ministère polonais de la Défense nationale portant sur le véhicules Homar-A MLRS équipé d'une nacelle de munitions HIMARS transportant 6 roquettes GMLRS.



Dans le cadre de ce programme, l'industrie polonaise travaillera avec Lockheed Martin pour intégrer les composants clés du lance-roquettes HIMARS sur un camion Jelcz 6x6.



L'accord comprend le transfert de technologie et les commandes de production de munitions HIMARS.



Aux termes de l'accord-cadre, 486 véhicules Homar-A seront assemblés en Pologne, les premières livraisons commençant en 2026. En outre, des dizaines de milliers de roquettes seront produites.



' Le développement de notre programme Homar-A marque une autre étape majeure dans le renforcement de la croissance économique et de la sécurité de la Pologne grâce à des partenariats avec la base industrielle locale. Nous sommes impatients de garantir conjointement que la Pologne et l'ensemble de la région gardent une longueur d'avance sur les menaces de sécurité émergentes ', a déclaré Paula Hartley, vice-présidente et directrice générale des missiles tactiques chez Lockheed Martin.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.50%