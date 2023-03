Lockheed Martin: accord avec la DSTA de Singapour information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 14:36

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir signé un accord de collaboration avec l'Agence des sciences et technologies de la défense (DSTA) de Singapour, accord ouvrant la voie à des efforts conjoints pour explorer l'analyse des données et l'automatisation des flux de travail permettant la préparation des missions.



Le partenaire entreprendront des échanges et une collaboration technologiques dans le développement de solutions numériques transformatrices pour optimiser la maintenance, l'efficacité de la formation et la disponibilité de plates-formes telles que le F-16 exploité par le RSAF (la force aérienne de la république de Singapour), indique Lockheed.



' Ce partenariat reflète non seulement notre engagement envers Singapour, mais souligne notre relation durable et contribuera à renforcer davantage l'expertise opérationnelle, l'état de préparation et l'efficacité de la mission', a commenté le directeur général de Lockheed Martin pour l'Asie, M. Andrew Linstead.