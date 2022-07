Lockheed Martin: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 14:05

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Lockheed Martin indique abaisser ses objectifs pour l'année en cours, visant désormais un BPA de l'ordre de 21,55 dollars et des revenus d'environ 65,25 milliards, et non plus de 26,70 dollars et 66 milliards respectivement.



Sur le trimestre écoulé, le groupe de défense affiche un BPA ajusté de 6,32 dollars, en repli de moins de 2% en comparaison annuelle, pour un chiffre d'affaires net en baisse d'un peu plus de 9% à 15,4 milliards.



'Bien que nos revenus aient été affectés par les problèmes de chaîne d'approvisionnement et le calendrier des négociations contractuelles avec les clients, nos initiatives de gestion des coûts ont permis une expansion des marges', note son CEO James Taiclet.