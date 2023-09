Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: a présenté le F-16 destiné à la Slovaquie information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a présenté le premier appareil 'F-16 Block 70' destiné à la République slovaque au sein de ses installations de Greenville (Caroline du Sud).



La République slovaque sera le premier pays européen à recevoir cette version la plus récente et la plus performante du 'Fighting Falcon'.

Selon l'avionneur, l'appareil offrira des décennies de capacités de sécurité du 21e siècle à l'appui de la sécurité nationale de la République slovaque.



'Cet avion représente le partenariat solide entre Lockheed Martin, les États-Unis, la République slovaque et leurs alliés', a commenté OJ Sanchez, vice-président du groupe de chasse intégré chez Lockheed Martin.



Ce F-16 Block 70 est le premier des 14 appareils qui doivent livrés à la République slovaque.





