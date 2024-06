Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: a livré son 2700e Super Hercules information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 16:07









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré le 2700e avion de transport tactique multi-missions Hercules, un KC-130J Super Hercules, à l'escadron de ravitaillement aérien 252 du Corps des Marines des États-Unis en Caroline du Nord.



Utilisé par des opérateurs dans 70 pays, le C-130J Super Hercules, modèle actuel en production, est certifié pour 18 types de missions.



Le KC-130J est reconnu pour son rôle de ravitailleur tactique, capable de ravitailler divers aéronefs à voilure fixe et tournante, y compris le F-35B/C Lightning II.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 458.90 USD NYSE -0.03%