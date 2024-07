Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: +3 millions d'heures de vol pour le C130J information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 16:05









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Salon aéronautique international de Farnborough, Lockheed Martin a fait savoir que la flotte mondiale de C-130J Super Hercules avait désormais dépassé les 3 millions d'heures de vol, avec plus de 545 appareils livrés.



'Cette réalisation montre la portée mondiale, la polyvalence et les capacités tactiques éprouvées du C-130J', souligne l'avionneur.



Les opérateurs et équipages de 21 nations ont contribué à ce succès à travers 18 types de missions différentes.



Rod McLean de Lockheed Martin a salué cette performance et a rendu hommage aux équipages et partenaires qui assurent la disponibilité de la flotte pour toutes les missions.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 474,94 USD NYSE -0,02%