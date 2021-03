Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : 3,7 Mds$ pour un système anti-missile Cercle Finance • 24/03/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - L'agence de défense antimissile (Missile Defense Agency, MDA) des Etats-Unis a choisi Lockheed Martin et son partenaire Aerojet Rocketdyne afin de développer le 'Next Generation Interceptor' (NGI), un système de défense antimissile conçu pour protéger et défendre les États-Unis contre les missiles balistiques intercontinentaux. Un contrat de 3,7 milliards de dollars a été alloué pour la première phase du projet visant à moderniser le système actuel de défense au sol à mi-parcours (GMD), précise Lockheed Martin. 'Nous sommes ravis et fiers que le MDA ait confié à Lockheed Martin le soin de diriger le développement de ce système révolutionnaire qui améliorera considérablement la sécurité de notre pays pour les décennies à venir', a commenté Sarah Reeves, vice-présidente du programme NGI chez Lockheed Martin.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE +2.16%