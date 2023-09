Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: 1er vol réussi du U-2 Avionics Tech Refresh information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 11:24









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin en partenariat avec l'US Air Force, a réalisé le premier vol du programme Avionics Tech Refresh (ATR) de l'U-2 Dragon Lady.



Le premier vol réussi a permis de tester les nouvelles capacités avancées à bord de l'U-2.



Ce vol a permis de tester en particulier un nouvel ordinateur de mission conçu selon la norme des systèmes de mission ouverts (OMS) de l'US Air Force et de nouveaux écrans modernes dans le cockpit qui facilitent les tâches du pilote.



' Le premier vol réussi du U-2 Avionics Tech Refresh est un moment important pour la mise en oeuvre rapide de nouvelles capacités ', a déclaré Sean Thatcher, responsable du programme U-2 Avionics Tech Refresh chez Lockheed Martin Skunk Works.





