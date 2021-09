Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : 1er vol d'un hélicoptère S-92 avec du SAF information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Sikorsky, une société de Lockheed Martin, vient de valider l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) pour son hélicoptère S-92, offrant ainsi une alternative aux carburants à base de pétrole. L'appareil vient ainsi d'effectuer son premier vol avec du SAF, un carburant qui permet de réduire les émissions de carbone jusqu'à 80% par rapport aux carburants traditionnels. GE Aviation, qui fabrique les moteurs CT7-8A qui équipent l'hélicoptère S-92, soutient les ambitions de Sikorsky de réduire les émissions de carbone grâce à l'utilisation du SAF et précise que 'tous les moteurs GE sont capables d'utiliser des mélanges SAF approuvés sans aucune modification, et nous sommes fermement convaincus que des vols comme celui-ci démontrent comment SAF peut contribuer à un vol plus durable dans l'industrie aéronautique.'

