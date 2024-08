Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin:1er Super Hercules livré en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré le premier des cinq appareils de transport tactique C-130J Super Hercules au ministère de la Défense et aux forces de défense néo-zélandaises lors d'une cérémonie organisée dans les installations de Lockheed Martin à Marietta, en Géorgie, le 8 août.



Les équipages du 40e escadron situé à la base RNZAF d'Auckland, à Whenuapai, exploiteront les nouveaux C-130J, qui représentent l'une des configurations les plus avancées du Super Hercules jamais produites.



Selon Rod McLean, vice-président et directeur général de la branche d'activité Air Mobility & Maritime Missions de Lockheed Martin, la nouvelle flotte C-130J de la RNZAF offrira à la Nouvelle-Zélande 'un alignement allié accru, une plus grande portée, des capacités améliorées et des performances éprouvées pour certaines des exigences opérationnelles de transport aérien tactique les plus exigeantes. '





