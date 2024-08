Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: 1er F-35A Lightning II pour la Pologne information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a présenté le premier F-35A Lightning II de la Pologne au gouvernement polonais lors d'une cérémonie, marquant une étape clé pour l'Armée de l'air polonaise et renforçant l'alliance avec les États-Unis.



Le général de division Ireneusz Nowak a exprimé sa fierté d'introduire cette nouvelle génération d'avions qui 'renforcera la défense de la Pologne'.



Les F-35, baptisés 'Husarz,' amélioreront la supériorité aérienne et l'interopérabilité avec les partenaires européens, assure Lockheed Martin.



La Pologne recevra 32 F-35, dont le premier sera livré en décembre et basé en Arkansas pour la formation des pilotes.





