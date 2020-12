Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : 123 avions F-35 livrés en 2020 Cercle Finance • 29/12/2020 à 15:00









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé lundi avoir livré, la semaine dernière, son 123e appareil F-35 de l'année. Assemblé sur le site de Cameri, dans le nord de l'Italie, cet avion de combat a été livré à l'armée de l'air italienne. Le constructeur aéronautique rappelle qu'en raison de la Covid-19, son objectif initial de livraisons en 2020 a été révisé en mai, passant de 141 à entre 117 et 123 appareils. Sur ce total, 74 F-35 ont été livrés à l'armée américaine.

