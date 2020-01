Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed : consensus battu au quatrième trimestre Cercle Finance • 28/01/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Au titre de son quatrième trimestre de l'exercice 2019, le géant américain de la défense Lockheed-Martin annonce ce mardi avoir enregistré un BPA de 5,29 dollars, contre 4,39 dollars lors de la même période de l'exercice précédent. C'est plus que ce qu'anticipaient les analystes, qui misaient sur un BPA de 5,01 dollars. Le chiffre d'affaires est lui aussi bien orienté, à 15,878 milliards de dollars, contre 14,411 milliards au quatrième trimestre précédent.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE -0.06%