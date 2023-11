Location de scooters: Cityscoot se déclare en cessation de paiement et cherche des investisseurs

La société de location de scooters en libre service Cityscoot s'est déclarée mercredi en cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Paris, "sollicitant sa protection" le temps de trouver de nouveaux investisseurs pour déployer sa nouvelle flotte électrique.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

"En recherche d’investisseurs pour déployer sa nouvelle flotte de scooters électriques, Cityscoot sollicite la protection du tribunal de commerce de Paris", est-il indiqué dans un communiqué de l'entreprise. Le dossier de cessation de paiement a été déposé mercredi au greffe, a précisé à l'AFP une porte-parole de l'entreprise aux 168 salariés en France.

"Ce type de procédure permet de geler le passif et de se donner du temps pour trouver des solutions avec de nouveaux partenaires", a ajouté la même source.

Dans son communiqué, l'entreprise, qui a remporté en juillet l'appel d'offre de la ville de Paris avec deux autres sociétés pour opérer dans la capitale durant les cinq prochaines années, explique avoir besoin de nouveaux fonds pour financer sa nouvelle flotte de scooters électriques, qu'elle compte "déployer progressivement" en 2024.

"Ce projet de renouvellement de la flotte, essentiel pour la rentabilité du modèle et pour atteindre les objectifs de notre business plan 2025, nécessite des financements complémentaires", a indiqué la direction de l'entreprise, citée dans le communiqué.

"Afin de conduire dans les meilleures conditions cette recherche d’adossement qui devrait durer plusieurs mois, nous demandons la protection du tribunal de commerce de Paris", a-t-elle ajouté, précisant qu'"un appel d’offres élargi sera conduit par les organes de la procédure", c'est-à-dire le tribunal de commerce.

La cessation de paiement constitue la première étape vers un redressement judiciaire ou une liquidation, lorsqu'une entreprise est à court d'argent. Elle permet notamment de protéger les salariés, assurés de toucher leurs salaires, et de geler les dettes de l'entreprise, le temps de la procédure.

Cityscoot, qui revendique à Paris 2.500 véhicules, compte 250.000 utilisateurs actifs et plus de 18 millions de trajets depuis que l'entreprise a été créée en 2014. Outre Paris et 17 villes de la petite couronne, la société opère aussi en Italie: à Milan depuis 2019 et Turin depuis 2022.