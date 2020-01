Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNC : changement de dénomination sociale en 'Bassac' Cercle Finance • 24/01/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Les Nouveaux Constructeurs (LNC) indique avoir changé de dénomination pour prendre la nouvelle raison sociale 'Bassac' et devenir une holding par l'effet de l'apport partiel d'actifs par la société à sa filiale Les Nouveaux Constructeurs Investissement. Pour rappel, l'AG extraordinaire du 21 novembre 2019 a approuvé le traité d'apport partiel d'actifs relatif à son activité de prestation de services de promotion immobilière, ainsi que diverses modifications statutaires, dont le changement de raison sociale. L'ensemble de ces évolutions ont pris effet au 1er janvier. A compter du 28 janvier, l'action Les Nouveaux Constructeurs cotée sur Euronext sera donc identifiée sous le nom Bassac, avec un code ISIN inchangé et pour mnémonique 'BASS'.

