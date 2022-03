LNA Santé vise un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 675 millions d'euros en 2022

(AOF) - Malgré une bonne entame de séance, LNA Santé cède désormais 0,27% à 37,20 euros par action sur la place de Paris. Pourtant, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a dévoilé des résultats en nette amélioration l’an dernier. En 2021, le groupe a triplé son bénéfice net (part du groupe) à 23,5 millions d'euros. En parallèle, il a fait progresser son Ebitda de 19,5% à 141,2 millions d'euros, d’où il découle une marge de 20,5 % (contre 20,6% en 2020). Quant au chiffre d’affaires consolidé, il s’établit à 689,5 millions d’euros, en hausse de 20,1 % par rapport à 2020.

Tout au long de l'exercice, les taux d'occupation ont progressé par rapport à l'an passé, où ils avaient été fortement impactés par la crise sanitaire. Au quatrième trimestre 2021, l'occupation moyenne représente 94% des capacités en Ehpad.

" Après une crise sanitaire majeure en 2020, l'exercice 2021 a permis à LNA Santé de redresser de façon significative l'occupation de ses maisons de retraite médicalisées et de ses cliniques tout en maintenant un haut niveau de prise en soin ", a commenté la direction du groupe.

Compte tenu de ces éléments, LNA Santé proposera le versement d'un dividende de 0,43 euro par action, contre 0,20 euro lors de l'exercice précédent.

Le parc en exploitation s'établit à date à 9 224 lits et places et sera complété au 1er semestre de l'entrée dans le périmètre de 2 cliniques spécialisées de rééducation en Pologne situées à Varsovie et à Cracovie pour près de 165 lits et places.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, LNA Santé vise une croissance organique de minimum 4% pour un chiffre d'affaires Exploitation supérieur à 675 millions d'euros et une progression du résultat net et des free cash-flows consolidés.

En parallèle, le groupe poursuivra également des acquisitions ciblées dans une logique de maillage territorial et de transformation de l'offre.

Depuis le début de l'année, le titre LNA Santé accuse une baisse de 26% sur la place de Paris. L'action a été pénalisée par la polémique ayant entouré les Ehpad privés, suite à la publication du livre " Les Fossoyeurs ". De leur côté, les concurrents Orpea et Korian ont perdu respectivement 54% et 24% depuis le 1er janvier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.