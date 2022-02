Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

LNA Santé: un concert d'actionnaires devient majoritaire information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 17:15

(CercleFinance.com) - Le concert constitué des sociétés LNA Ensemble, Nobinvest 2A, SMA BTP, Jean-Paul Siret, Willy Siret, Damien Billard, les sociétés Immobilière du Vallon, Financière Vertavienne 44, et d'autres actionnaires, a déclaré avoir franchi en hausse, le 3 février 2022, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 30%, 1/3 et 50% du capital et des droits de vote de la société LNA SANTE et détenir 50,19% du capital et 59,82% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une réorganisation actionnariale de la société LNA SANTE et de la conclusion du pacte d'actionnaires susvisées aux termes desquels le concert ci-avant déclaré s'est substitué au concert majoritaire précédent.