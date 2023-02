LNA Santé : un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 6,4%

(AOF) - Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 176,2 millions d'euros, en progression de 6,4% par rapport à la même période de l'an passé, dont + 5,5% de croissance organique en amélioration sensible de 20 points de base sur le trimestre précédent. Au titre de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 680,5 millions d'euros, en progression de + 7,1% sur un an, portée par une croissance organique solide à + 6,3%.

L'activité des maisons de retraite fortement médicalisées (Médico-Social) s'établit à 269,7 millions d'euros sur l'exercice, en hausse purement organique de 5,4%, en accélération au 4ème trimestre (+ 7,5%) par rapport au 3ème trimestre 2022 (+ 5,0%).L'activité du secteur Sanitaire délivre pour sa part une croissance soutenue de + 7,0% sur l'exercice 2022 à 372,5 millions d'euros.

Pour l'année en cours, LNA Santé prévoit une poursuite de la croissance organique à un niveau proche de + 6 %, pour un chiffre d'affaires Exploitation de 725 millions d'euros hors croissance externe. " Dans un environnement inflationniste qui, de fait, met sous tension les marges d'exploitation, le résultat opérationnel devrait rester stable ", ajoute le groupe.

Dans le contexte des turbulences entourant son concurrent Orpea, le directeur général Willy Siret affirme que LNA Santé, " forte de ses singularités montre la résilience de son modèle " avec " le redressement opéré de l'occupation " de ses établissements, qui " souligne la qualité " de ses services.

