LNA Santé: soutenu par un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - LNA Santé parvient à se maintenir à l'équilibre dans un marché parisien nettement orienté à la baisse, aidé par des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours de 42 euros.



'LNA Santé continue d'apparaître comme un acteur vertueux, bien que peu liquide', juge l'analyste, qui affiche une préférence pour ce titre par rapport à ses pairs Korian et Orpéa dans le contexte actuel du secteur de la prise en charge de la dépendance.





