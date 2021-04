Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNA Santé : recul de 62% du résultat net annuel Cercle Finance • 01/04/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - LNA Santé publie au titre de l'exercice 2020, un résultat net part du groupe en recul de 62,5% à 7,8 millions d'euros et une marge d'EBITDA en repli d'un point à 20,6%, pour un chiffre d'affaires en progression de 8,7% à 573,9 millions. Le versement d'un dividende de 0,20 euro par action sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 23 juin. Il représente un taux de distribution de 25%, les trois-quarts des résultats se trouvant ainsi réinvestis. En termes de perspectives, LNA Santé se dit 'en ordre de marche pour délivrer en 2021 une croissance de son activité de 20% à 625 millions d'euros, accompagné d'un rebond significatif de ses performances opérationnelles'.

Valeurs associées LNA SANTE Euronext Paris 0.00%