LNA Santé: progression de 22% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - LNA Santé dévoile un résultat net part du groupe en progression de 21,6% à 13,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, ainsi qu'une marge d'EBITDA de la seule activité exploitation (hors IFRS 16) à 10,4%, en retrait de 0,8 point en comparaison annuelle.



Le chiffre d'affaires global du groupe de prise en charge de la dépendance s'est établi à 359,9 millions d'euros, dont une activité exploitation en progression de 8% à 334,5 millions, grâce à une croissance organique de 7,3% et à l'apport des croissances externes pour 0,7%.



Il prévoit une croissance organique de 6% en 2022 et un chiffre d'affaires exploitation au-delà de 675 millions d'euros. L'activité du troisième trimestre lui permet d'envisager une marge d'EBITDA exploitation pour le second semestre proche de celle du premier.





