LNA SANTE : paiement du dividende de 0,20 euro par action au plus tard le 30 septembre

Le Conseil d'Administration de la société LNA Santé a également délibéré sur la modification des modalités d'exercice de la Direction Générale. A compter du 23 juin 2021, les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, jusque lors exercées par Jean-Paul Siret, seront désormais dissociées.

(AOF) - LNA Santé a annoncé que l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui s'est réunie à huis clos hier a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote. L'Assemblée Générale a notamment approuvé la distribution d'un dividende de 0,20 euro par action. La date de paiement du dividende a été fixée, au plus tard le 30 septembre prochain.

