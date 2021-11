Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNA Santé : opérations de renforcement du capital information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - LNA Santé indique que son conseil d'administration a décidé une augmentation de capital d'un maximum de 50 millions d'euros, au prix de 52,50 euros par action, dont la souscription est réservée à Nobinvest 2A, SMA BTP, SMAvie BTP et Financière Vertavienne 44. Par ailleurs, il prévoit une opération visant à associer ses salariés à son développement au travers de LNA Ensemble qui procédera au rachat d'actions pour un investissement de 47 millions d'euros. Les salariés détiendront ainsi près de 10% du capital. La réalisation de ces opérations, qui devrait intervenir avant fin 2021, reste soumise à des conditions, dont une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer une offre publique. Nobinvest 2A, SMA BTP, SMAvie BTP et LNA Ensemble adhéreront au pacte d'actionnaires.

Valeurs associées LNA SANTE Euronext Paris 0.00%