LNA Santé: Oddo reste 'neutre' sur le titre information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 12:49

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur LNA Santé, avec un objectif de cours inchangé de 36 euros.



Selon l'analyste, l'activité Exploitation 2023 devrait approcher les 725 ME avec notamment un CA du parc mature proche de 633 ME (+6% / guidance : au moins ' +6% organique ') et un CA du parc en ramp-up proche de 90 MEe (vs 78 ME en 2022).



2023 ne devrait pas être une année de développement externe intense car le secteur est en phase de transition et les multiples sont encore jugés trop élevés compte tenu de la lecture du risque spécifique au secteur, ajoute le broker.



Oddo estime que si le contexte d'inflation rend l'exercice d'opérateur moins profitable à court terme, 'LNA Santé présente un modèle d'établissement, de gouvernance ou qualité de soins qui le place parmi les acteurs durable'.



De plus, 'la situation financière est plus saine que Orpéa ou même Korian qui doit retenir ses Capex pour satisfaire aux exigences bancaires ou du marché financier' conclut Oddo.