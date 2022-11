Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNA Santé: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 10:26









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, LNA Santé indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'acquisition d'actions de façon indépendante.



Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que ce mandat porte sur une quantité maximum de 250.000 actions en vue de leur annulation, sur une période débutant le 23 novembre 2022 et pouvant s'étendre jusqu'au 30 juin 2023.





Valeurs associées LNA SANTE Euronext Paris +3.02%