LNA Santé : hausse de plus de 20% de son résultat net semestriel

(AOF) - LNA Santé, spécialiste de la prise en charge de la dépendance, a dévoilé un résultat net part du groupe en progression de 21,6% à 13,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2022. L'Ebitda consolidé s’élève à 72,4 millions d’euros, en hausse de 2,9%. Le résultat opérationnel courant grimpe de 7,1% à 33,1 millions d'euros. Son chiffre d'affaires s'établit à 359,9 millions d'euros, en croissance de 6,4%.

L'activité des Ehpad affiche un taux d'occupation moyen de 93,5% en amélioration de 3 points par rapport au premier semestre 2021, marquant une reprise progressive de l'activité après le coup d'arrêt de la crise sanitaire.

Le groupe entend poursuivre activement le redressement de l'activité sur les territoires de santé concernés par des retards d'occupation pour parvenir à l'objectif d'une croissance organique de 6 % en 2022 et un chiffre d'affaires Exploitation au-delà de 675 millions d'euros.

LNA Santé publiera le 8 novembre son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre 2022.

