LNA Santé : hausse de 9,4% du CA exploitation au 1er semestre Cercle Finance • 24/07/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - LNA Santé affiche au terme du premier semestre 2020, un chiffre d'affaires exploitation de 252,1 millions d'euros, en hausse de 9,4% en comparaison annuelle, dont 2,8% de croissance organique et 6,6% de croissance externe. Selon lui, la perte résiduelle de croissance organique au titre du Covid-19 peut être estimée en impact semestriel à -2%, soit une croissance organique ajustée pré-covid supérieure à 4,5%, dans la lignée de sa guidance communiquée en début d'année. 'Toutes choses égales par ailleurs', le groupe de prise en charge de la dépendance estime qu'il 'peut prétendre à réaliser sur l'exercice 2020 une croissance organique proche du niveau de celle constatée au premier semestre 2020'.

Valeurs associées LNA SANTE Euronext Paris -0.50%