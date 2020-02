Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNA Santé : hausse de 8,2% du CA exploitation en 2019 Cercle Finance • 05/02/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - LNA Santé dévoile un chiffre d'affaires total annuel en repli de 2% à 527,9 millions d'euros, dont un CA exploitation en hausse de 8,2% à 473 millions et un CA immobilier en chute de 45,9% à 55 millions, en alignement avec le calendrier de livraisons. Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que son CA exploitation a connu une croissance organique de 5,5%, supérieure aux prévisions, et un taux d'occupation des établissements en régime de croisière au-delà de 98% sur l'ensemble de 2019. Fort d'un parc existant en exploitation d'une capacité de 8.078 lits et places, dont 7.041 unités sont en régime de croisière, LNA Santé anticipe pour l'exercice en cours une nouvelle progression de sa croissance organique de 4%.

