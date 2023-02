Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNA Santé: hausse de 7% du CA exploitation en 2022 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance LNA Santé dévoile au titre de son exercice 2022 un chiffre d'affaires exploitation de 680,5 millions d'euros, en progression de 7,1%, portée par une croissance organique de 6,3%.



Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires exploitation s'est établi à 176,2 millions, en progression de 6,4% en comparaison annuelle, dont une hausse de 5,5% en organique, en amélioration de 20 points de base sur le trimestre précédent.



Pour l'année en cours, LNA Santé prévoit une poursuite de sa croissance organique à un niveau proche de 6%, pour un chiffre d'affaires exploitation de 725 millions d'euros hors croissance externe, et estime que son résultat opérationnel devrait rester stable.





Valeurs associées LNA SANTE Euronext Paris -2.54%