LNA Santé : hausse de 23% du CA exploitation à neuf mois

(CercleFinance.com) - LNA Santé affiche, au terme des neuf premiers mois de 2021, un chiffre d'affaires exploitation de 469,9 millions d'euros, en hausse de 23,3% par rapport à la même période de 2020, dont +7% de croissance organique et +16,3% de croissance externe. 'La croissance forte du chiffre d'affaires repose sur un redressement continu des taux d'occupation opéré depuis le début d'exercice et une contribution élevée des acquisitions réalisées de façon très sélective', explique son président Jean-Paul Siret. La performance depuis le début de l'année permet au groupe de prise en charge de la dépendance de confirmer sa prévision de chiffre d'affaires exploitation 2021 à 625 millions d'euros, en hausse de 20%.

Valeurs associées LNA SANTE Euronext Paris +0.78%