LNA SANTE en discussion pour l'acquisition du groupe Clinique Développement

vue d'une possible acquisition de l'intégralité dudit groupe. Ce dernier est un opérateur sanitaire de premier plan dans le territoire de santé normand, leader en Soins de Suite et Réadaptation et proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité pertinente, en synergie avec son offre Moyen Séjour. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 76,6 millions d'euros.

En fonction de leur issue, la poursuite des discussions donnera lieu le cas échéant à une communication détaillée, conformément aux règles de marché.

La conclusion d'un accord d'acquisition serait, conformément à la législation, soumise à l'examen de l'Autorité de la Concurrence.

