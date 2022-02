LNA Santé : croissance organique dynamique en 2021

(AOF) - LNA Santé a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de l’exercice 2021. Ainsi, l’exploitant d’Ehpad a publié un chiffre d’affaires total de 689,7 millions d’euros, en hausse de 20,2 % par rapport à 2020. L’activité se répartit entre l’Exploitation (635,6 millions d’euros, +21,9% dont +7,2% en organique) et l’Immobilier (54 millions d’euros, +3,1 %). Le groupe a donc dépassé son objectif de chiffre d'affaires Exploitation de 625 millions d'euros pour 2021.

" En 2021, LNA Santé a poursuivi comme prévu la transformation de son parc au moyen de la spécialisation des offres, d'extensions capacitaires ciblées et de montées en remplissage de ses établissements ", a commenté Jean-Paul Siret, le Président de LNA Santé.

" La croissance forte du chiffre d'affaires repose sur un redressement progressif et continu des taux d'occupation, opéré depuis le début d'exercice 2021 avec une contribution élevée des acquisitions et ce, sans concéder aux pressions du court terme ", a-t-il ajouté.

Pour l'année en cours, LNA Santé prévoit une croissance organique de son activité supérieure à +4 %, accompagné d'une relative stabilité de sa performance opérationnelle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.