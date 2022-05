Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNA Santé: croissance de 8% du CA exploitation trimestriel information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - LNA Santé affiche au titre du premier trimestre 2022, un chiffre d'affaires exploitation de 166,4 millions d'euros, en progression de 8,2% par rapport à la même période de l'an passé, dont 7,4% de croissance organique et 0,8% de croissance externe.



L'activité des maisons de retraite fortement médicalisées s'est accrue de façon purement organique de 4,9% à 72 millions d'euros, tandis que celle du secteur sanitaire a augmenté de 10,6% à 93,2 millions (+9,1% en organique).



Le groupe de prise en charge de la dépendance confirme sa feuille de route, avec une progression supérieure à 4% de son chiffre d'affaires exploitation pour 2022, l'amélioration de son résultat net et de ses free cash-flow opérationnels.





Valeurs associées LNA SANTE Euronext Paris -0.43%