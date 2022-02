Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNA Santé: croissance de 20% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - LNA Santé publie au titre de l'année 2021 un chiffre d'affaires en croissance de 20,2% à 689,7 millions d'euros, dont un CA exploitation en croissance organique de 7,2%, tirée en particulier par l'activité sanitaire (+42%).



Pour 2022, il prévoit une croissance organique de son activité supérieure à +4%, accompagnée d'une relative stabilité de sa performance opérationnelle. Tout en restant fidèle à ses orientations stratégiques, il entend intensifier ses investissements.



Par ailleurs, après un refinancement en profondeur de la structure financière en 2021, le groupe de prise en charge de la dépendance indique réaliser une augmentation de capital réservée de 50 millions d'euros au prix de 52,50 euros.





Valeurs associées LNA SANTE Euronext Paris +2.44%