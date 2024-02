Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LNA Santé: chiffre d'affaires en hausse de 1,1% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 18:36









(CercleFinance.com) - LNA Santé publié un CA total de 188,8 ME au titre du 4e trimestre, un chiffre en repli de 0,3% par rapport au 4e trimestre 2022.



En détail, le CA de l'activité immobilier affiche un repli de 79,4%, à 2,7 ME, tandis que le CA exploitation ressort à 186,1 ME en hausse de 5,6%.



Sur l'ensemble de l'exercice, le CA total de LNA Santé ressort à 736,1 ME (+1,1%).



Disposant d'un parcde10326lits et places(dont 9495enactivité), le Groupe dispose en son seind'un socle stable de 8584lits en croisière etd'une base de 1742litsnon matures(911à restructurer et831à installer)dont la mise auxcritères qualitatifs deLNA Santé constitue unvecteur de croissanceembarquée.



Pourl'année en cours,LNA Santé prévoit unepoursuite de lacroissance organiqueà un niveausupérieur à4,5%,pour un chiffre d'affaires Exploitationde plus de750MEhors croissance externe.



A l'occasion de sa publication des résultats annuels, le Groupe présentera un point d'avancement de son projet GrandirEnsemble avec ses perspectives stratégiques pour l'exercice 2024.





