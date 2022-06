LNA Santé apporte des précisions à la suite d'une émission de radio de RMC

(AOF) - LNA Santé a apporté des précisions suite à l’émission radio « RMC s’engage pour vous » du 21 juin 2022. Cette dernière s’est fait l’écho du combat d'une partie des salariés de l’AJO Les Oiseaux, établissement sanitaire spécialisé dans l’obésité infantile, contre sa fermeture. En 2021, LNA Santé avait pris la décision d'envisager sa fermeture " l'établissement se trouvant dans une impasse ".

Le spécialiste la prise en charge de la dépendance regrette que " la journaliste a choisi d'aborder ce combat, en évoquant une ‘ fraude à l'assurance maladie ‘, sans aucun rapport avec les motifs de la fermeture ".

LNA Santé tient à préciser qu'il s'agit d'une erreur. " Ce sujet fait référence à un contrôle de l'ARS, survenu en 2019, qui avait effectivement identifié un problème de trop perçu ", indique LNA Santé.

Comme le groupe l'a expliqué à l'ARS et à la CPAM, et comme il l'a redit hier sur RMC, il s'agit d'une erreur de gestion reconnue et assumée par LNA Santé. LNA Santé et la CPAM ont convenu du remboursement des sommes trop perçues.

L'action LNA Santé avait nettement reculé mardi après la diffusion de cette émission. Elle rebondit aujourd'hui de 2,68% à 34,50 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

