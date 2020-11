Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lloyds nomme un dirigeant de HSBC au poste de DG Reuters • 30/11/2020 à 09:59









LONDRES, 30 novembre (Reuters) - Lloyds Banking Group LLOY.L a annoncé lundi avoir nommé Charlie Nunn, actuellement responsable de l'activité de gestion de patrimoine et de banque de particuliers chez HSBC HSBA.L , au poste de directeur général. Nunn remplacera Antonio Horta-Osorio qui avait annoncé en juillet son intention de démissionner en 2021 après dix ans à la tête du groupe bancaire britannique. Il sera chargé d'aider Lloyds à se remettre des retombées économiques de la pandémie de coronavirus et d'un contexte de faiblesse prolongée des taux d'intérêt. Depuis le début de l'année, le titre Lloyds accuse un repli de 40% cette année, en dépit d'un vif rebond observé sur le mois de novembre suite aux percées dans la course au vaccin contre le COVID-19. (Carolyn Cohn, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

