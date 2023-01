LKAB découvre un gisement de terres rares en Suède

(AOF) - Groupe minier suédois, LKAB a identifié d'importants gisements de terres rares dans la région de Kiruna en Suède, des métaux essentiels, entre autres, à la fabrication de véhicules électriques et d'éoliennes. À la suite d'une exploration fructueuse, la société fait aujourd'hui état de ressources minérales de métaux de terres rares dépassant un million de tonnes d'oxydes de terres rares et du plus grand gisement connu de ce type en Europe. LKAB envisage de soumettre une demande d'exploitation en 2023.

Le groupe minier explique qu'il faudrait au moins 10 à 15 années avant de pouvoir commencer à exploiter le gisement et à l'expédier sur le marché.

"C'est une bonne nouvelle, non seulement pour LKAB, la région et le peuple suédois, mais aussi pour l'Europe et le climat. Il s'agit du plus grand gisement connu d'éléments de terres rares dans notre région du monde, et il pourrait devenir un élément important pour la production des matières premières essentielles qui sont absolument cruciales pour permettre la transition écologique. Nous sommes confrontés à un problème d'approvisionnement. Sans mines, il ne peut y avoir de véhicules électriques", déclare Jan Moström, président et directeur général du groupe LKAB.

Aucun élément de terre rare n'est actuellement extrait en Europe. Dans le même temps, la demande devrait augmenter de façon spectaculaire en raison de l'électrification, ce qui entraînera une sous-offre mondiale, et ce alors que les tensions géopolitiques augmentent.

Selon l'évaluation de la Commission européenne, la demande en éléments de terres rares pour les voitures électriques et les éoliennes, entre autres, devrait être multipliée par plus de cinq d'ici 2030. Aujourd'hui, l'Europe est également dépendante des importations de ces minéraux, dont la Chine domine complètement le marché, un facteur qui accroît la vulnérabilité de l'industrie européenne.