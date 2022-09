Liz Truss doit en priorité redresser le moral des consommateurs britanniques, estime Newton IM

Newton IM pense donc que Liz Truss devrait s'attaquer en priorité à ces problèmes, que ce soit par le biais de subventions supplémentaires, d'allégements fiscaux ou de l'introduction d'un nouveau plafond pour les prix de l'énergie. Cela pourrait également contribuer à la stabilité des salaires, alors que les grèves actuelles pèsent également sur la productivité et le moral du pays.

Cette dernière rappelle que la confiance des consommateurs est au plus bas alors que la population doit faire face à la probabilité d'une nouvelle augmentation du coût de la vie cet hiver et que la subvention actuelle de 400 à 650 livres sterling pour les factures d'énergie semble insignifiante.

En tant que tel, toute clarté que la nouvelle Première ministre, Liz Truss, peut donner sur ces sujets et, en retour, démontrer un certain degré de contrôle de son agenda politique, sera probablement un catalyseur positif, estime la gérante.

(AOF) - Liz Truss a été nommée nouvelle Première ministre britannique. A la suite de cette nomination, Georgina Cooper, gérante chez Newton IM rappelle qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes au Royaume-Uni, notamment autour de la crise du coût de la vie, de la crise énergétique et des efforts subséquents pour les financer, ce qui pèse à son tour sur le marché britannique et la livre sterling.

