En revanche, les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) se sont un peu garnis le mois dernier, avec une collecte nette de 310 millions d'euros.

(AOF) - Le Livret A, a signé son pire mois d'avril depuis 2009, selon les données publiées par la Caisse des dépôts (CDC) ce jeudi. Le montant total des retraits sur le produit d'épargne le plus répandu a dépassé celui des dépôts de 200 millions d'euros en avril. Cette décollecte est inédite par son montant depuis 2009 alors que seul le mois d'avril 2015 avait déjà vu le Livret A finir dans le rouge, (-100 millions d'euros).

Livret A : plus mauvais mois d'avril depuis 2009

