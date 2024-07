Livraisons de repas: enquête de l'UE sur les pratiques de Delivery Hero et Glovo

Un livreur employé par Glovo, à Barcelone, le 19 juillet 2022 ( AFP / Pau BARRENA )

La Commission européenne a ouvert mardi une enquête sur les pratiques commerciales de la société allemande de livraison de repas et de courses à domicile Delivery Hero et de la société espagnole Glovo, soupçonnées de s'être entendues sur les prix au détriment de la concurrence.

Delivery Hero, actionnaire minoritaire de Glovo depuis 2018, avait pris le contrôle de la firme espagnole en juillet 2022, rappelle la Commission dans un communiqué.

Et l'enquête porte sur "de possibles accords anticoncurrentiels" qui seraient intervenus entre les deux sociétés avant ce rachat.

Elles pourraient s'être entendues sur la répartition de marchés géographiques ou avoir "partagé des informations commercialement sensibles --par exemple sur les stratégies commerciales, les prix, les capacités, les coûts, les caractéristiques des produits--", énumère la Commission.

Est également évoquée la crainte qu'elles aient pu convenir de "ne pas débaucher mutuellement leurs salariés" dans le cadre de la participation minoritaire du groupe allemand au sein de son concurrent espagnol (2018-2022).

Delivery Hero, cotée à la Bourse de Francfort, et la plateforme Glovo, basée à Barcelone, avaient déjà été la cible d'inspections inopinées en juillet 2022 et novembre 2023, dans le cadre de ces soupçons de Bruxelles.

L'exécutif européen a décidé de passer au stade de l'enquête approfondie. L'ouverture de telles investigations ne présage pas que des infractions seront effectivement relevées, précise le communiqué. Un point sur lequel les deux firmes ont aussi insisté.

Delivery Hero et Glovo ont assuré "coopérer pleinement" avec les services de la Commission européenne, qui est la gardienne du respect de la libre concurrence dans l'UE.

Les deux sociétés "s'engagent à respecter toutes les exigences réglementaires", ont-elles souligné dans des communiqués distincts reprenant les mêmes termes.

Le groupe allemand a précisé avoir inscrit dans ses comptes début juillet une provision exceptionnelle de "plus de 400 millions d'euros" liée à ce dossier antitrust.

En novembre 2023, les perquisitions chez Delivery Hero et Glovo, à Berlin et Barcelone, avaient été menées par des responsables de la Commission européenne accompagnés de leurs homologues des autorités nationales de la concurrence.

La Commission dit vouloir protéger la libre concurrence dans le secteur "jeune et dynamique" de la commande et la livraison de produits alimentaires (repas préparés, produits d'épicerie etc), afin que soient offerts aux consommateurs "un choix et des prix raisonnables".

La firme Delivery Hero est présente dans plus de 70 pays et travaille avec un réseau de plus de 500.000 restaurants, tandis que Glovo livre des produits alimentaires dans "plus de 1.300 villes de 25 pays à travers le monde", selon les chiffres de Bruxelles.