Live Nation dépasse ses estimations de revenus trimestriels grâce à une forte demande de concerts

Live Nation Entertainment LYV.N a dépassé les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, aidé par une demande soutenue pour ses concerts.

La société - un indicateur des dépenses discrétionnaires et de la santé du secteur mondial du divertissement - a bénéficié d'une demande soutenue pour les spectacles dans les arènes et les amphithéâtres, qui ont continué à attirer les dépenses des consommateurs.

Live Nation a publié par inadvertance ses résultats sur son site web avant la date prévue.

Ses concerts ont attiré 159 millions de spectateurs en 2025, contre 151 millions l'année précédente. La société a déclaré que ses ventes de billets pour les concerts de Live Nation au début de 2026 étaient en hausse à deux chiffres pour atteindre environ 67 millions de spectateurs, plus de 80 % des spectacles dans les grandes salles étant déjà réservés.

Les analystes ont déclaré que les investisseurs montraient un regain d'intérêt pour les entreprises "résistantes à l'IA", ce qui a aidé l'entreprise.

Par ailleurs, un juge fédéral a autorisé mercredi la poursuite d'une action antitrust contre Live Nation, après que le gouvernement américain a allégué que la société avait utilisé son contrôle des concerts et de la billetterie pour nuire à la concurrence, ouvrant ainsi la voie à un procès en mars.

Les revenus de Live Nation au quatrième trimestre ont augmenté de 11,1 % pour atteindre 6,31 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses revenus dans le segment des concerts ont augmenté de 12 % pour atteindre 5,15 milliards de dollars au cours du trimestre, par rapport aux estimations de 4,93 milliards de dollars. Les revenus de la billetterie sont restés pratiquement stables, augmentant légèrement de 1 % pour atteindre 846,2 millions de dollars au cours du trimestre, contre 841,1 millions de dollars il y a un an.