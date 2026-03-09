Live Nation conclut un accord avec le Ministère de la Justice dans une affaire antitrust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le procès fait suite aux réactions suscitées par la vente de billets de Taylor Swift et les poursuites engagées par le Ministère de la Justice

* Les procureurs généraux des États sont impliqués dans des négociations plus larges sur le règlement

* Les actions de Live Nation augmentent de 6 % à la suite de l'annonce de l'accord

(Ajout de détails sur les procédures judiciaires dans les paragraphes 5 à 8, et du commentaire du procureur général de New York dans le paragraphe 12) par Jody Godoy et Kritika Lamba

Live Nation Entertainment LYV.N a conclu un accord avec le Ministère américain de la Justice dans le cadre d'une affaire antitrust visant sa position dominante dans le secteur des événements en direct, selon une audience du tribunal qui s'est tenue lundi.

Lors de cette même audience, il a été révélé que Live Nation était également en pourparlers avec les procureurs généraux des États afin d'obtenir une résolution plus large et globale des plaintes antitrust déposées au niveau des États.

Les actions de la société californienne ont augmenté d'environ 6 %.

Live Nation, Ticketmaster et le Ministère de la Justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Ce développement jette le chaos dans l'affaire au milieu de ce qui devait être un procès de plusieurs semaines. New York et 38 autres États, ainsi que Washington, D.C., ont également déposé des plaintes contre Live Nation.

Un avocat de Washington, D.C., a demandé la nullité du procès au nom des États. Le juge examinait cette demande lundi matin, ou envisageait de suspendre le procès pour permettre aux États de se préparer à agir de leur côté.

Le juge de district Arun Subramanian a demandé pourquoi les parties n'avaient pas informé le tribunal plus tôt de l'accord, qui a été signé jeudi. Une avocate du Ministère de la Justice a déclaré qu'elle n'était pas au courant de l'accord alors que le procès se déroulait vendredi.

"C'est un manque de respect absolu pour la cour, pour le jury, pour l'ensemble du processus, et c'est tout à fait inacceptable", a-t-il déclaré.

Les fans et les hommes politiques ont multiplié les appels à examiner l'acquisition de Ticketmaster par Live Nation en 2010, après que la société a soumis les fans de Taylor Swift à des files d'attente en ligne de plusieurs heures, tout en facturant des prix élevés pour les billets de sa tournée 2022 Eras.

Le Ministère américain de la Justice et plus de deux douzaines d'États ont intenté un procès pour démanteler Live Nation en mai 2024, en demandant la vente de Ticketmaster et en alléguant que les sociétés avaient illégalement gonflé le prix des billets de concert et porté préjudice aux artistes.

Le procès a commencé la semaine dernière après qu'un juge a rejeté en février la demande de Live Nation de rejeter l'action en justice.

Selon un rapport de Politico, l'accord exige que le géant des concerts paie environ 200 millions de dollars de dommages et intérêts aux États participants et se soumette à de vastes réformes structurelles visant son contrôle longtemps critiqué de la billetterie, des salles de concert et de la promotion des artistes.

"L'accord récemment annoncé avec le Ministère américain de la Justice ne s'attaque pas au monopole qui est au cœur de cette affaire et profiterait à Live Nation aux dépens des consommateurs. Nous ne pouvons pas l'accepter", a déclaré Letitia James, procureure générale de New York.

Selon le rapport, Ticketmaster devra ouvrir certaines parties de sa plateforme technologique à des sociétés de billetterie concurrentes, ce qui permettra à des vendeurs tiers tels que SeatGeek et Eventbrite de proposer des billets directement par l'intermédiaire de son système.